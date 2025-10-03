Cateo en casa de Mier, Tamaulipas, revela hallazgo de droga

Un cateo a una casa del municipio de Mier, Tamaulipas, dio como resultado el hallazgo de droga. El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

Tras el mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control, los elementos ejecutaron una orden de cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo en su modalidad de comercio en el municipio de Ciudad Mier.

El personal pericial llegó al domicilio ubicado en el Barrio La Paleta, donde realizó el procesamiento y ubicó bolsas de plástico transparentes con hierba verde y seca con características de la marihuana.

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.