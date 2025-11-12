Aseguran armas y vehículos en frontera de Tamaulipas

Armas de fuego y vehículos fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano tras operativos en Miguel Alemán, Mier y Camargo, municipios de la frontera norte de Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la Cuarta Región Militar y Octava Zona Militar, informó que en la brecha El Barretal, municipio de Miguel Alemán, localizaron un vehículo abandonado y al realizarle una inspección aseguraron cuatro cargadores para diferentes tipos de armas y 68 cartuchos.

En el municipio de Ciudad Mier, localizaron un costal abandonado, y al realizarle una inspección aseguraron cuatro armas de fuego largas. Además, en la Ranchería "El Abra", municipio de Camargo, localizaron cuatro vehículos abandonados y al realizarles una inspección aseguraron 24 cargadores para diferentes tipos de armas y 130 cartuchos.

Estos aseguramientos se dieron al efectuar patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en diferentes municipios del estado de Tamaulipas el pasado 8 de noviembre. Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes.