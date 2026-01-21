Toma posesión nuevo comandante de la GN

El coronel Humberto Ocaña Velazco, tomó protesta de bandera y posesión este martes como nuevo comandante de la 29/a. Coordinación de unidad de la Guardia Nacional, con sede en Cd. Mier, Tam.

¿Quién es el coronel Humberto Ocaña Velazco?

Ocaña Velazco viene del 45/o. Batallón de la Guardia Nacional en el Estado de Morelos; y asume el cargo que ostentaba el coronel Milton Carlos Pantaleón Rocha.

Detalles del evento de toma de posesión

Al evento protocolario asistieron la alcaldesa de Cd. Mier, Lic. Adriana Hinojosa Ibañez; además del alcalde de Miguel Alemán, Biol. Ramiro Cortez Barrera; entre otras autoridades civiles y militares de la región.