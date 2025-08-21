Asume Valeria Villalba la dirección del COBAT

El coordinador de Zona 01 el Lic. Jorge Alberto Ojeda Perdomo, presentó oficialmente a la Lic. Valeria Villalba Salinas como nueva directora del Plantel 11 Mier, ante el personal administrativo, docente y de servicio, realizando la entrega de su nombramiento oficial y pidiendo el mayor esfuerzo en esta responsabilidad.

La Lic. Valeria Villalba originaria de Cd. Mier, tiene experiencia en la docencia en el área de Humanidades y se venía desempeñando este último año en la subdirección del Plantel Cemsadet no. 39 de Nueva Cd. Guerrero.

Villalba ha ocupado distintos cargos entre los más destacados el de Coordinadora del Programa CONAFE en esta ciudad y promotora de la Cultura del Agua en la COMAPA de esta población mierense.