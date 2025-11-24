Llegan 500 motociclistas a Ciudad Mier

Este fin de semana se llevó a cabo la 11.ª Rodada de la Ruta 54, donde más de 500 motociclistas disfrutaron y celebraron en el querido Pueblo Mágico, generando una importante derrama económica para las familias mierenses.

La Lic. Adriana Hinojosa Ibáñez encabezó el contingente de motociclistas, con un recorrido por las principales calles de esta población.

¿Qué ocurrió?

Posteriormente, los motociclistas arribaron a la Plazuela, donde continuó el ambiente festivo, con la presentación de diferentes grupos musicales, entre ellos Tom Cat. Cabe destacar que todos los residentes mierenses pudieron disfrutar en grande del recorrido de los motociclistas, pues Cd. Mier sigue brillando con eventos que impulsan el turismo, la cultura y la economía local.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Como parte del evento, frente a la Capilla de San Juan, el Padre Ángel Rivera impartió la bendición a cascos, chalecos, gorras y otros objetos de gran valor para los bikers, ofreciendo protección y buenos deseos en su recorrido.