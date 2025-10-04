Catean narco tiendita

Agentes de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo para el comercio en esta población.

El mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control y cumplimentado en un inmueble ubicado en el Barrio La Paleta, donde personal pericial realizó el procesamiento del domicilio, en el que se ubicaron bolsas de plástico transparentes con hierba verde y seca con características de la marihuana.