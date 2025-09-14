Conmemora Mier 178 aniversario de la Batalla de Chapultepec

En el marco de la celebración de Independencia de México, este sábado se conmemoró el 178 aniversario de la Batalla de Chapultepec y de los Niños Héroes, un acontecimiento que marcó la historia de México y que simboliza el valor, la lealtad y el amor a la patria.

Dicha conmemoración se realizó en las instalaciones del 12º. Batallón de la Guardia Nacional (GN) recién inaugurado y que se encuentra ubicado en esta población mierense.

La Lic. Adriana Hinojosa Ibáñez estuvo presente en el emotivo homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec, en el marco del 178 aniversario de su gesta heroica.

Durante la ceremonia, el coronel Julio César Téllez López, realizó el pase de lista de honor a los alumnos del Heroico Colegio Militar.

Con salva de fusilería, poesía, guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en el monumento que se encuentra en el 25/o R.C.M., se rindió un merecido tributo a la valentía y amor por la patria de los cadetes caídos.

Ante esto, las autoridades civiles y militares recordaron con respeto y gratitud a aquellos jóvenes cadetes que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía nacional.

Su ejemplo, aún permanece como un legado de compromiso y honor hacia nuestra Nación.

En este importante acto estuvieron presentes presidentes municipales de la Región Ribereña y estudiantes de los diferentes planteles educativos de Mier, quienes se unieron para honrar la memoria de nuestros héroes nacionales.