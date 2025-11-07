Ejército y Guardia Nacional rescatan a cuatro personas en Mier

Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional liberaron a personas que se encontraban privadas de su libertad en el municipio de Mier en la frontera de Tamaulipas, además aseguraron armamento, entre ellos, artefactos explosivos improvisados, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se precisó que con patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se inhibieron actividades de la delincuencia organizada.

Así, del 26 de octubre al 2 de noviembre del presente año, integrantes del Ejército Mexicano liberaron a cuatro personas que se encontraban privadas de su libertad en Ciudad Mier. Además aseguraron lo siguiente:

12 armas de fuego largas

161 cargadores

3,089 cartuchos

24 artefactos explosivos improvisados

9 vehículos (1 con blindaje artesanal )

(1 con ) 4 campamentos.

Las personas liberadas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

La Defensa subrayó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.