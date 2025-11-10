Avisa CFE de suspensión del servicio eléctrico

Las autoridades mierenses emitieron un atento aviso dirigido a toda la población en general, a fin de poder alertar sobre las pruebas de transformador de potencia que se realizarán este lunes y que estarán afectando el servicio eléctrico tanto en el vecino municipio de Nueva Cd. Guerrero, como en esta localidad.

¿Qué ocurrió?

"Se informa a la ciudadanía en general, que el día lunes 10 de noviembre, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, se llevarán a cabo pruebas de transformador de potencia".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?