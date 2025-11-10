Avisa CFE de suspensión del servicio eléctrico

Avisa CFE de suspensión del servicio eléctricoA fin de poder alertar sobre las pruebas de transformador de potencia
Las autoridades mierenses emitieron un atento aviso dirigido a toda la población en general, a fin de poder alertar sobre las pruebas de transformador de potencia que se realizarán este lunes y que estarán afectando el servicio eléctrico tanto en el vecino municipio de Nueva Cd. Guerrero, como en esta localidad.
¿Qué ocurrió?
"Se informa a la ciudadanía en general, que el día lunes 10 de noviembre, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, se llevarán a cabo pruebas de transformador de potencia".
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
"Debido a ello, se estará afectando temporalmente el servicio eléctrico de Nueva Cd. Guerrero y Cd. Mier, Tamaulipas.", finaliza diciendo el aviso emitido por las autoridades mierenses.
