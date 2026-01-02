Abuelita muere en volcadura en carretera Federal 101

Abuelita muere en volcadura en carretera Federal 101Dos personas más resultan heridas en el accidente.
La volcadura de una camioneta en la carretera Federal 101 dejó un saldo de una persona sin vida y dos lesionadas, accidente que ocurrió la tarde de este viernes en Tamaulipas.
Se informó que personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura El Mezquital, hacía recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 cuando atendieron una volcadura ocurrida en el kilómetro 250.
Personal paramédico realizó la evaluación correspondiente, resultando con lesiones la conductora y el pasajero menor de edad, mientras que la mujer adulta mayor fue hallada sin signos vitales.
Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas de este trágico accidente.
EL MAÑANA RECOMIENDA