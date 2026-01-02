Abuelita muere en volcadura en carretera Federal 101

La volcadura de una camioneta en la carretera Federal 101 dejó un saldo de una persona sin vida y dos lesionadas, accidente que ocurrió la tarde de este viernes en Tamaulipas.

Se informó que personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura El Mezquital, hacía recorridos de seguridad y vigilancia sobre la Carretera Federal 101 cuando atendieron una volcadura ocurrida en el kilómetro 250.

Personal paramédico realizó la evaluación correspondiente, resultando con lesiones la conductora y el pasajero menor de edad, mientras que la mujer adulta mayor fue hallada sin signos vitales.

Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas de este trágico accidente.