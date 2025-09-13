Tamaulipas

Niña de 5 años rescatada tras ser agredida por su padre en Matamoros

La menor, identificada como Blanca, es atendida en la Casa Hogar del DIF con cuidados médicos y psicológicos tras el incidente.
  • Por: El Mañana Staff
  • 13 / Septiembre / 2025 - 11:03 p.m.
Matamoros, Tam.- Un video difundido en redes sociales mostró a una menor de apenas 5 años, identificada como Blanca, corriendo descalza y semidesnuda sobre la Brecha 30 de La Venada, mientras era agredida con piedras por su propio padre.

Las imágenes generaron indignación ciudadana y motivaron la rápida intervención de paramédicos y personal del Sistema DIF Matamoros, quienes confirmaron que la niña presentaba signos de desnutrición y que, además, no estaba registrada oficialmente.

La menor fue trasladada de inmediato a la Casa Hogar del DIF, donde recibe atención médica y psicológica.

La presidenta del DIF Matamoros, Anita Granados, informó que se actuó con prontitud para garantizar la seguridad de la niña y que el organismo trabaja en coordinación con las autoridades correspondientes para dar seguimiento al caso y asegurar el bienestar de la menor.

