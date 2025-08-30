Dan 15 años a violador de una menor

Agente del Ministerio Público realizó las acciones necesarias para que fuera dictada sentencia de 15 años y 3 días de prisión en contra de Ricardo "T", por el delito de Violación Equiparada Agravada en perjuicio de una persona menor de edad.

Un Tribunal de Juicio Oral emitió la condena después de que el Representante Social presentara pruebas que acreditaron la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos el 17 de julio de 2022, en una colonia al poniente de esta ciudad.

La autoridad judicial también estableció que Ricardo "T" deberá cubrir la reparación del daño, además de la pérdida del derecho a la patria potestad o tutela y la privación de sus derechos para ser tutor y para adoptar.



