Vigilan policías de EU cruces a México

Es un hecho el reforzamiento de las revisiones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a personas que cruzan hacia el lado mexicano por los puentes internacionales.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, usuarios que han cruzado recientemente tanto por el Puente Nuevo como por el Puente Viejo han constatado la presencia de agentes federales realizando verificaciones migratorias, principalmente a personas que se dirigen de Estados Unidos hacia México.

Los reportes señalan que los agentes solicitan documentación migratoria, realizan entrevistas breves y llevan a cabo revisiones más detalladas, lo que ha provocado demoras en el cruce y mayor percepción de vigilancia en la zona fronteriza.

Con estas acciones se confirma que el gobierno estadounidense ha incrementado los controles migratorios, en un contexto marcado por el endurecimiento de políticas en materia de migración y seguridad fronteriza. Aunque estas revisiones no son nuevas, usuarios coinciden en que la frecuencia y el alcance de los operativos han aumentado en los últimos días.

Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial sobre estos operativos específicos; sin embargo, la información recabada por los propios ciudadanos refleja un mayor escrutinio migratorio, incluso en cruces habituales hacia territorio mexicano.

Esta situación ha generado incertidumbre entre la población migrante y personas con estatus migratorio irregular, quienes temen ser detenidos o sujetos a procesos administrativos, por lo que se recomienda verificar documentación, mantenerse informados por canales oficiales y tomar previsiones al momento de cruzar la frontera.



