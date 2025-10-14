Velero sigue encallado en Matamoros

El velero Pearl, tripulado por una pareja extranjera y su hijo, continúa encallado en la zona del Puerto Mezquital, donde personal de la Secretaría de Marina mantiene labores de supervisión y evaluación para determinar la forma más segura de retirarlo del sitio.

Los ocupantes de la embarcación, una mujer de nacionalidad estadounidense y un hombre argentino, han comenzado a retirar sus pertenencias del interior del velero, luego de que el casco resultara dañado y presentara filtraciones, lo que impide su navegación.

De acuerdo con información de las autoridades marítimas, se realiza una revisión estructural del barco para definir si puede ser remolcado o deberá ser desmantelado parcialmente en el lugar.

El incidente ocurrió el pasado domingo, cuando la familia se confundió de entrada al intentar ingresar al puerto, lo que provocó que el velero quedara varado sobre la arena.

Desde entonces, la escena ha llamado la atención de los visitantes del Mezquital, quienes se han acercado a observar la embarcación e incluso tomarse fotografías con el velero encallado, que se ha convertido en un atractivo inusual en la costa matamorense.



