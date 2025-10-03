Alistan jornada de vacunación

En el marco del Día Internacional de los Animales, este sábado 4 de octubre de 2025, organizaciones civiles y autoridades municipales realizarán una jornada de vacunación y campañas de concientización en la plaza principal, con el objetivo de promover el cuidado animal y reforzar la coordinación entre el gobierno y los grupos protectores. La actividad se desarrollará de 9:00 a 17:00 horas.

El encuentro es también el punto de arranque de un censo/registro municipal —previsto por la reforma a la Ley de Protección a los Animales de 2023— que busca integrar de manera formal a las asociaciones civiles en las tareas de prevención, atención y protección animal en el municipio.

"Viridiana Villasana regidora del ayuntamiento y presidenta de la comisión del cuidado animal, comentó que la intención es conformar equipos de trabajo conjuntos entre la autoridad y las agrupaciones locales para atender de forma más efectiva casos de maltrato, abandono y necesidades sanitarias.

Recordó que actualmente operan tres asociaciones protectoras de animales; entre ellas destacan Ayudar por Ayudar, presidida por Ernesto Treviño, y la Asociación de Protección Equina, encabezada por Abril Jalife. Los colectivos llevan más de dos décadas de trabajo en rescate y atención, y este tipo de jornadas les permite reforzar la recolección de recursos y sensibilizar a la población.

Durante la jornada participará la Jurisdicción Sanitaria, a través de su área de zoonosis, que ofrecerá vacunación antirrábica para perros y gatos. Además, clínicas y grupos veterinarios como América Veterinaria y Pet Place Animal Clinic brindarán servicios de desparasitación y orientación veterinaria. Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para que acuda con sus mascotas y aproveche estos servicios preventivos.

La actividad también contempla campañas de donación de alimento (croquetas) y recolección de insumos para los refugios y asociaciones participantes, así como información sobre cuidados básicos y mecanismos para denunciar maltrato animal. Asimismo se buscará atender necesidades específicas de animales de carga y equinos, cuyos requerimientos se publican en las páginas informativas de las asociaciones.