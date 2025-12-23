Llaman a no olvidarse de la vacunación

El director del Hospital General de Matamoros, Gerardo García Salinas, hizo un llamado a la población para que acuda a aplicarse las vacunas contra la influenza y el COVID, las cuales se encuentran disponibles tanto en el hospital como en las unidades del sector salud.

El funcionario señaló que la vacunación es la principal medida de prevención, especialmente ante la cercanía de la temporada invernal, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar las dosis disponibles.

Indicó que el Hospital General se encuentra preparado para atender casos de neumonía u otras complicaciones respiratorias, y aseguró que hasta el momento no se han registrado casos graves ni un incremento significativo en la atención de pacientes con enfermedades respiratorias.

García Salinas explicó que actualmente el porcentaje de casos es bajo, ya que aún no se ha recrudecido el periodo otoñal e invernal en la región; sin embargo, subrayó que el personal médico se mantiene atento y preparado, especialmente para proteger a los adultos mayores, quienes suelen presentar mayores complicaciones.

Añadió que históricamente, durante la temporada invernal, se registra un aumento de entre 15 y 20 por ciento en la atención de este tipo de padecimientos, por lo que el hospital ya se está preparando con medicamentos, insumos y personal suficiente para hacer frente a un posible incremento de pacientes.

Finalmente, reiteró el compromiso del Hospital General de brindar atención oportuna y de calidad a la población que lo requiera durante esta temporada.



