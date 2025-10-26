Refuerzan vacunación antirrábica

El Distrito 3 de Salud para el Bienestar, con sede en Matamoros, mantiene activos los módulos fijos y móviles de vacunación antirrábica en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de reforzar la prevención de enfermedades transmisibles entre animales y humanos.

El coordinador del área, médico veterinario Víctor Alonso Urbina González, informó que las campañas de vacunación no se limitan a los fines de semana, sino que se desarrollan de manera permanente durante todo el año en las instalaciones de la Secretaría de Salud y mediante brigadas que recorren escuelas, colonias y empresas locales.

Destacó que todos los servicios son gratuitos y están a cargo de un equipo de tres médicos veterinarios, quienes además de la vacunación realizan evaluaciones clínicas, corte de uñas y aplicación de gel antipulgas y antigarrapatas, como parte de una estrategia integral para el control de zoonosis.

Urbina González subrayó que estas acciones son posibles gracias al apoyo de la directora del Distrito 3 de Salud para el Bienestar, doctora Gilma Alcocer Cortés, quien ha impulsado la adquisición de insumos adicionales para garantizar la cobertura en toda la zona.

Como parte del trabajo preventivo, el personal de zoonosis lleva a cabo pláticas informativas en escuelas públicas y privadas, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de vacunar y cuidar a las mascotas. Posteriormente, se organizan brigadas en los mismos planteles o comunidades, logrando una participación más informada y responsable por parte de la ciudadanía.

El coordinador destacó que la vacunación antirrábica continúa siendo el eje central del programa, al representar una herramienta esencial para evitar brotes y mantener bajo control esta enfermedad. Asimismo, reiteró lar invitación a la población para aprovechar los servicios que ofrece el Distrito 3 de Salud y colaborar en la protección de la salud pública y animal.