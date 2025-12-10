Alumnos de Matamoros destacan en Campeonato Internacional de Robótica

Alumnos de Matamoros destacan en Campeonato Internacional de RobóticaEl equipo quedó subcampeón del torneo en la categoría Robot Skills.
La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) reconoció el extraordinario desempeño del equipo de robótica TMAT, que representó a la institución y a Tamaulipas en el Campeonato Internacional de Robótica y Habilidades STEM 2025–2026, donde obtuvieron el subcampeonato.
Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, reconoció el extraordinario desempeño de los alumnos. Además felicitó a Karina Jazmín Contreras Pérez y Leonardo Daniel Cortés Saldívar, docentes de la institución y asesores del equipo de robótica.
"La participación en este campeonato contribuyó al desarrollo de competencias clave en las y los estudiantes, como el diseño e integración de sistemas robóticos, la programación avanzada, la solución estratégica de problemas, el trabajo colaborativo bajo presión y el liderazgo técnico y la comunicación efectiva", expresó.