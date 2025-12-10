Alumnos de Matamoros destacan en Campeonato Internacional de Robótica

La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) reconoció el extraordinario desempeño del equipo de robótica TMAT, que representó a la institución y a Tamaulipas en el Campeonato Internacional de Robótica y Habilidades STEM 2025–2026, donde obtuvieron el subcampeonato.

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, reconoció el extraordinario desempeño de los alumnos. Además felicitó a Karina Jazmín Contreras Pérez y Leonardo Daniel Cortés Saldívar, docentes de la institución y asesores del equipo de robótica.

"La participación en este campeonato contribuyó al desarrollo de competencias clave en las y los estudiantes, como el diseño e integración de sistemas robóticos, la programación avanzada, la solución estratégica de problemas, el trabajo colaborativo bajo presión y el liderazgo técnico y la comunicación efectiva", expresó.