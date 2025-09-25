Baja afluencia de turismo médico

El sector del turismo médico en Matamoros atraviesa una etapa de temporada baja, con una ligera reducción en la afluencia de pacientes, atribuida principalmente a factores económicos y a los temores migratorios manifestados por residentes de Estados Unidos ante los rumores de que ellos también perderían derechos como los indocumentados', informó Alberto Casanova Rangel, representante del turismo médico local.

El especialista explicó que, aunque la situación se mantiene en calma y sin incidentes graves, pacientes que residen legalmente en la Unión Americana han externado su preocupación por ser cuestionados al momento de regresar al vecino país.

"Estamos en momentos delicados, pero tranquilos. Lo que nos han comentado es un temor; no se ha dado ningún caso concreto. Son sobre todo residentes legales en Estados Unidos quienes sienten miedo de que los paren y les hagan cuestionamientos, pero hasta ahora solo son referencias, no experiencias reales", señaló Casanova Rangel.

Este panorama coincide con la temporada baja natural del turismo médico, en la que los pacientes suelen destinar sus recursos a otros gastos. Casanova precisó que la reducción económica apenas representa un 5 % de variación, lo que no implica una crisis para el sector, aunque sí una pausa en la dinámica habitual.

"Aun con este temor, muchos pacientes siguen viniendo. No todos comparten esa percepción y la actividad médica en la ciudad continúa, aunque a menor escala", añadió.

El turismo médico es una de las principales fuentes de derrama económica para Matamoros, al atraer a pacientes extranjeros que buscan atención de calidad a costos más accesibles. Sin embargo, factores externos como la percepción de seguridad y los controles migratorios influyen directamente en la decisión de viajar.