Clínicas se suman al Buen Fin

Clínicas y consultorios del sector salud en Matamoros se suman al programa del Buen Fin con el propósito de incentivar la llegada de pacientes y recuperar parte de las pérdidas económicas que dejó un año complicado para el turismo médico, una actividad que depende en gran medida de los ciudadanos norteamericanos que cruzan la frontera en busca de atención médica de calidad y a menor costo.

¿Cuál es la situación actual del turismo médico en Matamoros?

Alberto Casanova Rangel, representante del turismo médico en la ciudad, explicó que la actividad se ha mantenido lenta en los últimos meses, pero que el Buen Fin representa una oportunidad para reactivar el flujo de pacientes, tanto locales como extranjeros. 'Estamos en un tiempo todavía lento. Esperamos que con el Buen Fin muchas clínicas logren atraer pacientes. Algunas ya han hecho difusión y promociones para incentivar al turista que acuda a realizarse algún procedimiento', señaló.

Comentó que este año más médicos y especialistas han decidido participar activamente en la estrategia de descuentos, ofreciendo precios preferenciales en tratamientos médicos, dentales y estéticos. 'Muchas clínicas y consultorios estamos bajando costos y buscando la mejor forma de ofrecer incentivos a los pacientes. El Buen Fin podría representar un respiro para nosotros después de un año difícil', afirmó.

¿Qué impacto tiene el turismo médico en la economía local?

Casanova Rangel subrayó que gran parte del turismo médico de Matamoros proviene de Estados Unidos, principalmente de Texas, ya que los ciudadanos norteamericanos aprovechan la cercanía fronteriza y los costos más accesibles de los servicios. 'Nuestros principales clientes son los norteamericanos. Ellos vienen porque encuentran atención profesional, buenos resultados y precios mucho más bajos que en su país', destacó.