Vocería de Seguridad confirma tres heridos en hechos violentos en Matamoros

Matamoros, Tam.–– La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que durante los hechos registrados la tarde de este miércoles en Matamoros resultó dañada una camioneta Pick Up blanca, propiedad de la Coordinación de Protección Civil municipal.

En el ataque, un adulto y dos menores de edad resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se reportan estables y fuera de peligro.

Las autoridades señalaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con instancias federales, abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, destacaron que la intervención de los cuerpos de seguridad permitió restablecer el orden en la zona, evitando pérdidas humanas que lamentar.

Las investigaciones continuarán hasta lograr el pleno esclarecimiento de los hechos.