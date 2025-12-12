Cumplen comercios tres años de crisis

El ex presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Lauro Peña García, afirmó que el 2023 y 2024 fueron años críticos para el sector comercio, y que el 2025 mantiene la misma tendencia, con ventas a la baja, mayores obligaciones patronales y un creciente cierre de negocios ante la dificultad de sostener costos y operaciones.

Peña García señaló que los comerciantes han enfrentado ventas muy bajas y una fuerte carga derivada de nuevas disposiciones gubernamentales, como incrementos en prestaciones, vacaciones y sueldos, lo que ha complicado aún más la situación financiera de los pequeños y medianos negocios. "Cada vez es más difícil; los patrones tienen que aumentar lo que el gobierno exige, y eso ya es imposible para muchos comercios", expresó.

Añadió que numerosos establecimientos han optado por cerrar ante la presión económica, mientras otros negocios han preferido migrar a la informalidad como única alternativa para seguir operando. "Muchos están buscando moverse a la informalidad porque ya no aguantan las cargas formales", sostuvo.

Peña García explicó que para mantener los negocios activos se han tenido que implementar estrategias de austeridad, como rotar descansos del personal o ajustar horarios para reducir gastos operativos. Sin embargo, reconoció que estas medidas solo permiten sostenerse temporalmente mientras se espera una mejora en la economía local.

El ex dirigente empresarial advirtió que el panorama sigue siendo complicado y que el próximo año podría mantener la misma tendencia si no se generan condiciones más favorables para el comercio formal.



