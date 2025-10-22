Faltan unidades de transporte público

El delegado local del Transporte Público, Rafael Cortés Villarreal, informó que actualmente solo tres unidades operan en la ruta 19, la cual brinda servicio a colonias como San Felipe y otras del sector oriente de la ciudad.

De acuerdo con el funcionario, la limitada operación del transporte público ha sido una de las principales causas de los problemas de movilidad para los habitantes, quienes han señalado que la falta de unidades los obliga a caminar largos trayectos y cruzar puentes peatonales donde se han registrado situaciones de inseguridad.

"Hasta el momento no hemos recibido quejas formales de los usuarios respecto a la falta de transporte en esta ruta", señaló Cortés Villarreal, aunque reconoció que solo tres ´peceras´ están activas actualmente en el recorrido que abarca desde el fraccionamiento Casa Blanca hasta San Felipe.

Análisis de la situación

El delegado mencionó que también se analiza la situación de la ruta 8, que enfrenta una problemática similar con un número reducido de unidades. "Se está trabajando en ambos casos, tanto en la ruta 8 como en la 19, con el propósito de incrementar el número de unidades y ofrecer un servicio más eficiente a la ciudadanía", puntualizó.