Aprobada alza al transporte público

Después de varios meses de espera, el incremento a la tarifa del transporte público en Tamaulipas finalmente tiene fecha. Rafael Cortés Villarreal, delegado local del Transporte Público, informó que el ajuste aprobado de un peso comenzará a aplicarse a principios o mediados de diciembre, y forzosamente antes del día 20, según lo establecido en la publicación del Diario Oficial del Estado.

El aumento había sido anunciado desde julio de 2024, pero su aprobación quedó sujeta a un estudio socioeconómico realizado a nivel estatal, el cual tardó aproximadamente seis meses en completarse. Este análisis contempló las necesidades operativas de los concesionarios, así como el incremento en costos de refacciones, impuestos y mantenimiento de las unidades.

Con esta actualización, la tarifa general pasará de 11 a 12 pesos, mientras que la tarifa preferencial para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores aumentará de 8 a 9 pesos. Cortés Villarreal explicó que, aunque el ajuste es pequeño, representa un apoyo importante para el sector transportista, que enfrenta costos cada vez mayores para mantener las unidades en funcionamiento.

El delegado señaló que, con este incremento, los concesionarios también asumen la responsabilidad de mejorar las unidades y garantizar un servicio más eficiente. "Por mínimo que parezca, un peso puede significar un mejor mantenimiento. Es un compromiso para que el servicio avance en calidad", afirmó.

Respecto a posibles cobros indebidos antes de la entrada en vigor de la nueva tarifa, Cortés Villarreal exhortó a los usuarios a reportar cualquier irregularidad. Recordó que cada unidad tiene visible un número de quejas, tanto al interior como en el exterior, donde los ciudadanos pueden comunicarse directamente para denunciar abusos. "En cuanto recibimos el reporte con el número de unidad y la ruta, se llama al operador y se sanciona conforme al reglamento", indicó.

El funcionario agregó que los concesionarios y operadores ya fueron notificados oficialmente del aumento, luego de que la semana pasada se emitiera el comunicado estatal y el día de ayer se confirmara su aprobación en el Diario Oficial.

Con este ajuste, el sector transportista se prepara para cerrar el año con un esquema tarifario actualizado, mientras autoridades reiteran el llamado a los usuarios para mantenerse atentos y reportar cualquier anomalía antes de que el nuevo costo entre en vigor en diciembre.



