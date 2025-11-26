Opera transporte con normalidad

A pesar de los bloqueos registrados en las carreteras Matamoros–Ciudad Victoria y Matamoros–Reynosa, las líneas de transporte foráneo continúan operando con normalidad en esta frontera.

En un recorrido por la central camionera, personal de distintas empresas confirmó que las corridas siguen programadas y mantienen una demanda constante por parte de los usuarios.

Los vendedores de boletos explicaron que, aunque los bloqueos han generado un tránsito más lento en ciertas zonas, las unidades están circulando y no se han reportado cancelaciones. "Hay salidas a todas horas para diferentes ciudades, solo el camino es más lento que lo acostumbrado", señaló uno de los entrevistados. Agregó que, hasta el momento, ninguna de las líneas ha suspendido corridas y se mantienen en contacto con sus centrales para monitorear las condiciones de las vías.

¿Cuál es el contexto general?

Los cierres carreteros en Tamaulipas forman parte de una problemática que se extiende a nivel nacional. Transportistas de carga y grupos de agricultores mantienen bloqueos en distintos puntos del país como parte de sus protestas por diversas demandas, lo que ha afectado la movilidad en estados como Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Oaxaca y Jalisco. Estos bloqueos han generado retrasos en el traslado de mercancías, afectaciones a la cadena de suministro y complicaciones para miles de automovilistas.

¿Cuáles son las consecuencias?

La situación actual en las carreteras de Tamaulipas refleja un problema más amplio que afecta a todo el país. Los bloqueos no solo impactan el transporte foráneo, sino que también complican la logística y el movimiento de bienes esenciales, lo que podría tener repercusiones en la economía local y nacional.