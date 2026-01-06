En el aire 280 trámites para regularización

El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquia , informó que el municipio inició el año a la espera de las indicaciones oficiales por parte de la federación respecto al futuro del decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos "chocolate".

El funcionario señaló que actualmente se mantiene comunicación con la delegación de Ciudad Victoria, que funge como enlace para la operación del programa, a fin de conocer las medidas que se habrán de tomar y el estatus de los trámites que se encontraban en proceso al momento de la suspensión.

Detalló que existen entre 250 y 280 trámites pendientes, principalmente relacionados con la entrega de hologramas, los cuales ingresaron en tiempo y forma, por lo que no representan ningún riesgo para los solicitantes. Indicó que estos casos permanecen vigentes y únicamente están a la espera de que se reanude el procedimiento correspondiente.

Perusquia mencionó que existe el rumor de una posible reapertura del programa, por lo que se mantendrán atentos a las reglas de operación que emitan las autoridades federales. Aseguró que por instrucción del alcalde José Alberto Granados, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de mantenerse informado y comunicar de manera oportuna cualquier decisión a la ciudadanía.

Destacó que la regularización de estos vehículos representó un beneficio tanto para la población como para el municipio, ya que parte de los recursos obtenidos se destinaban a los ayuntamientos para la realización de obras, principalmente en la rehabilitación y pavimentación de calles.

Finalmente, aclaró que por el momento las ventanillas del programa permanecen cerradas y únicamente se brinda orientación a las personas interesadas, reiterando que los trámites ingresados correctamente no corren ningún riesgo y que se continuará a la espera de nuevas instrucciones oficiales.



