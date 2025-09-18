Muere hombre tras lluvias en Matamoros

Matamoros, México.- Un hombre murió electrocutado mientras se dirigía a su trabajo en una empresa maquiladora, al caminar por una calle encharcada en el Fraccionamiento Molinos del Rey, en Matamoros.

De acuerdo con fuentes policiacas, un cable de un registro de la red subterránea se encontraba expuesto, lo que provocó la descarga.

Las lluvias de este jueves dejaron inundaciones en diferentes sectores de la Ciudad.

Además, se reportaron apagones y la suspensión de clases en la mayoría de las escuelas.

Desde el miércoles se reportan fuertes aguaceros en esta zona, lo que mantiene en alerta a las autoridades.