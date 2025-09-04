Muere bebé de 6 meses tras ataque de perros en Matamoros

Matamoros, Tam.- Esta mañana se suscitó una tragedia en un domicilio de la Colonia Vista del Sol, donde dos perros atacaron a una bebé de 6 meses de edad.

Según información recabada, la menor estaba al cuidado de su abuelo, de 63 años, mientras su madre trabajaba. En la casa se encontraban dos menores: la bebé que fue atacada y un niño de 4 años, quien relató que los perros tomaron a su hermanita y la agredieron gravemente.

Vecinos de la zona auxiliaron a la menor y la trasladaron a un hospital privado de la localidad, donde lamentablemente falleció.

Personal de la Procuraduría del DIF y el rescatista de animales Iván Rescata acudieron al domicilio, ubicado en la Calle Asia, y se hicieron cargo de los dos perros, mientras la Fiscalía define su destino.