Realizan protesta en demanda de mejor atención del ISSSTE

"No necesitamos un tren, no necesitamos más refinerías, necesitamos atención en salud", manifestó José Juan Ponce de León, supervisor de la zona escolar 221 tras una nueva protesta que realizaron los trabajadores de la educación afuera de las instalaciones de la clínica del ISSSTE de esta ciudad para exigir un mejor servicio por parte de la institución, ya que argumentan que además de no tener alimentos y demás, mucho menos hay una atención favorable hacia los derechohabientes.

En esta ocasión expusieron el caso de una de sus compañeras, la maestra Norma Delia Mendoza, quien tiene más de siete meses en espera de una atención oncológica; sólo les dan largas y es fecha que ni siquiera ha sido canalizada a otra estancia médica, denunciaron los maestros.

"Nos encontramos con una profunda indignación y molestia ante la negligencia que está sufriendo nuestra compañera, la maestra Norma, quien necesita una atención especializada, pero hasta el momento no le han ofrecido el servicio requerido", manifestaron mediante un comunicado.

Los maestros pertenecen a la zona escolar 221, quienes se congregaron a las afueras del ISSSTE para manifestarse ante esta nueva negligencia que se presenta con una de sus compañeras, quien sigue en espera de ser canalizada a otro nosocomio para su atención médica.

Aseguraron que, lejos de mejorar la atención médica en México, empeoró, pese a las promesas de campaña que en su momento realizó el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya no queremos más discursos, tenemos y bastantes, el asunto no es el discurso, el asunto es la realidad", demandó el líder de la zona escolar 221.

"El problema se agrava en esta localidad; cada vez hay menos instalaciones, equipo y hasta se requiere de un curso humano para los trabajadores del ISSSTE, quienes no saben dar un trato digno a los derechohabientes", concluyó.