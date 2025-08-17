Detenido 'Tormenta Junior' en Matamoros, Tamaulipas por portación de arma

Ezequiel Cárdenas Rivera, alías "Tormenta Junior" fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, por la Secretaría de Seguridad Pública del estado este domingo.

Es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, quien fue abatido en noviembre del 2010.

Según informes de N+, el 17 de agosto del 2025 se abrió la carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.