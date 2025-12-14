Reformas aduaneras podrían afectar importación de autos

El empresario importador de autos usados, Tomás Cantú González, informó que la actividad en este sector ha mostrado un ligero repunte en los últimos meses, aunque reconoció que el panorama dista mucho de los niveles registrados en años anteriores y que el próximo año podría ser especialmente complicado debido a reformas fiscales y aduaneras.

Cantú González explicó que la importación legal de vehículos, proveniente principalmente de Estados Unidos, ha tenido un crecimiento moderado tras la prórroga del decreto vigente y la incorporación de nuevos modelos. Detalló que, aunque el incremento reciente ronda entre un 20 y 40 por ciento, esto representa apenas una fracción de lo que se movía en otros años, cuando el volumen de operaciones era considerablemente mayor.

Señaló que cada vez son menos los vehículos que logran regularizarse mediante los esquemas actuales y destacó que el proceso legal de importación, con pedimento, ofrece mayor certeza al propietario, ya que permite asegurar, vender y circular sin riesgo de decomisos, a diferencia de otros mecanismos que han generado problemas y actos de corrupción.

El empresario adelantó que el sector ya trabaja en mesas de diálogo con miras al 2026, con la intención de conformar un comité intersecretarial que permita acercarse al gobierno federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda, para buscar ajustes que reduzcan los altos costos de importación y faciliten el acceso a vehículos legales para la población que no puede adquirir uno de agencia.

Cantú González advirtió que las reformas a la Ley Aduanera y fiscal contemplan controles más estrictos para evitar el lavado de dinero, lo que implicará mayores requisitos para los importadores y compradores. Explicó que actualmente una persona física solo puede importar un vehículo al año, por lo que quienes requieren importar más unidades deben recurrir a empresas con padrón sectorial, proceso que podría volverse más complejo con los nuevos lineamientos.

Expresó su preocupación ante el endurecimiento de las medidas fiscales, como la eliminación de pagos en efectivo y la exigencia de transferencias, cheques o pagos electrónicos, lo que obligará a los comercializadores a adaptarse rápidamente. Reconoció que, aunque los controles buscan orden y transparencia, existe el temor de que estas disposiciones puedan abrir la puerta a actos de corrupción si no se aplican con claridad y equidad.