Viven momentos de zozobra ante vencimiento de decreto

El sector importador de vehículos usados en la frontera vive momentos de zozobra y nerviosismo, ante la cercanía del vencimiento del decreto presidencial que regula la importación de autos. Así lo expresó Tomás Cantú González, empresario importador, quien hizo un llamado al Gobierno Federal para no repetir errores del año pasado.

Recordó que en 2024, al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se generó una confusión sobre la vigencia de los decretos: mientras el de regularización de autos chocolate –impulsado en su momento por el expresidente López Obrador– fue prorrogado hasta septiembre de 2026, el decreto de importación de vehículos usados, vigente desde hace más de 30 años, estuvo en el olvido.