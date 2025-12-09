Maestros de educación física toman oficina de supervisora en Matamoros

Maestros de la Supervisión 12 de Educación Física tomaron las instalaciones y soldaron la puerta principal para impedir el ingreso de la supervisora, a quien acusan de abuso de autoridad, discriminación y omisión en situaciones laborales que, según señalaron, no han sido atendidas.

Jacinto Velázquez, docente y representante del grupo inconforme, explicó que la toma responde a múltiples inconformidades internas relacionadas con presunto abuso de funciones y actitudes discriminatorias hacia personal docente por parte de la supervisora Catalina Salinas que están pidiendo su destitución. Aseguró que las problemáticas se han acumulado sin recibir atención adecuada por parte de la titular de la supervisión.

El profesor aclaró que el conflicto es estrictamente laboral y que los padres de familia no están involucrados. "Todo es interno; los padres no tienen nada que ver. Nosotros estamos defendiendo nuestros derechos laborales", señaló.

Durante la manifestación, la maestra Adriana Quintanilla expuso su situación médica, la cual, dijo, ha sido ignorada pese a tratarse de un problema de salud serio derivado de una cirugía mayor de columna realizada en 2019, en la que le implantaron prótesis, separadores y una placa con tornillos. Afirmó que, aun con las recomendaciones médicas, se le ha asignado trabajo que compromete su bienestar.

"Hay actividades totalmente prohibidas para mí. No estoy aquí por gusto; mi salud está de por medio. Llevo 29 años de servicio; si estuviera bien, estaría trabajando con mis alumnos como siempre", expresó.

La docente relató que la presión laboral llegó a afectarla emocionalmente, al grado de considerar renunciar. "Me sentí hostigada, presionada. Es injusto, porque no estoy en esta condición por voluntad propia", añadió.

Los maestros informaron que la toma de la supervisión continuará hasta recibir respuesta oficial de las autoridades educativas. Exigen que se atiendan las denuncias internas y que se garantice un ambiente laboral digno y justo para el personal docente.