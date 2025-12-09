Nueva protesta vs el IMSS-Bienestar

Integrantes de la subsección de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud mantienen tomada de manera indefinida la Dirección de la Jurisdicción Sanitaria III en Matamoros, como medida de presión ante el incumplimiento de compromisos por parte de funcionarios del programa IMSS-Bienestar.

Miguel Ángel Elizondo Santos, secretario general de la subsección, explicó que la movilización responde al llamado del dirigente estatal, Adolfo Sierra Medina, y busca que las autoridades correspondientes atiendan de inmediato las demandas laborales que han quedado pendientes desde el año pasado.

Detalló que, pese a que en agosto se firmó una minuta en la que se estableció el pago de bonos atrasados desde diciembre de 2024, las autoridades no han cumplido. Señaló que a unos días de concluir 2025, continúan sin resolverse adeudos del año anterior y del presente ejercicio. Añadió que también existe rezago en los procesos de escalafón, donde 300 movimientos a nivel estatal permanecen detenidos por parte de funcionarios del sector.

Elizondo Santos indicó que la toma de las oficinas se mantendrá hasta recibir instrucciones directas de su líder estatal. Subrayó que la manifestación es pacífica y que no interfiere con los servicios de salud a la población, ya que los trabajadores sindicalizados continúan cumpliendo con sus funciones y operando mediante guardias escalonadas.

La subsección sindical representa a 250 trabajadores en Matamoros. Aunque por la tarde disminuyó la presencia de personal debido a sus horarios laborales, el dirigente aseguró que el plantón continuará el tiempo que sea necesario para que las autoridades atiendan las peticiones.