Comercio invicto ante variaciones del dólar

A pesar de los recientes movimientos en el tipo de cambio peso-dólar, el comercio organizado en la zona peatonal de Matamoros no ha resentido mayores afectaciones, pues la dinámica económica compartida con el sur de Texas mantiene una estabilidad natural en las transacciones fronterizas.

El representante del comercio organizado, Miguel Ángel Caballero Barajas, explicó que los negocios locales están acostumbrados a los constantes vaivenes del tipo de cambio, al ser una característica propia de la frontera.

"Es una serie constante de variaciones a las que ya estamos habituados. La afectación es mínima, porque es una economía compartida: lo que afecta a Matamoros también repercute en el lado americano, y viceversa", señaló.

Caballero Barajas reconoció que en el pasado algunos comercios cometieron errores al no ofrecer un tipo de cambio justo, lo que provocó que compradores del Valle de Texas prefirieran cambiar sus divisas en casas de cambio o realizar sus compras directamente en Estados Unidos.

"Hubo comerciantes que exageraron en la conversión del dólar, y eso generó desconfianza. Debemos ser justos con el tipo de cambio para mantener la competitividad del comercio local", afirmó.

Agregó que algunas cadenas comerciales, principalmente de tipo corporativo, han optado por no aceptar dólares debido a las variaciones constantes del tipo de cambio, mientras que los negocios locales continúan manejando de manera natural ambas monedas, adaptándose a las condiciones del mercado.

"En las tiendas locales la conversión es más flexible, y la mayoría seguimos recibiendo dólares porque entendemos la dinámica binacional que caracteriza a Matamoros", puntualizó.