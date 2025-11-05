Llevan tinacos a las escuelas

En un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de higiene y garantizar el acceso al agua en planteles educativos de la ciudad y de los poblados pesqueros, la Congregación Mariana Trinitaria y el Club Rotario Matamoros realizaron la entrega de tinacos de 800 litros a 13 escuelas que enfrentaban mayores dificultades para el almacenamiento del recurso hídrico.

La presidenta del Club Rotario Matamoros, Enedelia Quezada, informó que esta acción impactará directamente en más de 5 mil estudiantes que diariamente requieren acceso a instalaciones limpias y funcionales. Señaló que la falta de agua ha sido un reto para muchos planteles, especialmente durante los meses recientes en los que la ciudad se ha mantenido en semáforo rojo por la escasez en las presas que abastecen a la región.

Quezada destacó que esta entrega forma parte del compromiso social del Club Rotario con la educación y la salud pública. "Sabemos que un ambiente escolar digno no solo depende de maestros, aulas y materiales, sino también de servicios básicos como el agua. Con estos tinacos, las escuelas podrán mantener mejores niveles de higiene y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes", expresó.

¿Cuál es la importancia de esta donación?

Por su parte, Janeth García, representante de la Congregación Mariana Trinitaria, subrayó la importancia de fortalecer a los centros educativos mediante acciones que permitan enfrentar los problemas de abastecimiento. "La educación es un derecho fundamental, pero el acceso al agua es una prioridad inmediata que no puede pasar a segundo término. Los niños son el futuro de Matamoros y merecen las facilidades necesarias para salir adelante", afirmó. Explicó que esta iniciativa forma parte de los programas de apoyo comunitario que impulsa la congregación en distintas regiones del país.

Las escuelas beneficiadas pertenecen tanto a zonas urbanas como rurales, incluyendo planteles de nivel básico, medio superior y comunitario. Entre ellas se encuentran el ITACE, el Preescolar Manuel Ávila Camacho Matutino, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 35 Matutino, el Telebachillerato Comunitario 002, la Primaria Ernesto Gutiérrez González, la Escuela Secundaria Técnica 98, la Primaria Alfonso Reyes en sus turnos matutino y vespertino, la Primaria Ignacio M. Altamirano Vespertina, la Primaria México Matutina, el Preescolar del Campo Pesquero, la Escuela Manuel Ávila Camacho y la Escuela Oralia Guerra de Villarreal.

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios?