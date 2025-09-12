Expectativa por cierre de tiendas chinas en Matamoros

El cierre de varias tiendas de origen chino en la zona peatonal ha generado opiniones encontradas entre comerciantes locales, quienes aseguran que esta situación responde tanto a la falta de dinamismo económico como a un cambio en la preferencia de los ciudadanos, que cada vez consumen más productos mexicanos.

Miguel Ángel Caballero Barajas, representante del comercio organizado en la zona, explicó que la clausura de estos negocios se debe en parte a la situación económica, pero también a lo que consideró un "boicot ciudadano", derivado del descontento con la venta de productos extranjeros de baja calidad que afectan la inversión local.

"Muy probablemente la preferencia de compras de los mexicanos es una manera de hacer un boicot, respetando siempre el derecho de nuestra mano de obra. La presencia de mercancías tan baratas desalienta la inversión y provoca que la mano de obra local se vea afectada", subrayó.

El líder comercial detalló que, aunque varias tiendas han bajado sus cortinas en las últimas semanas, aún permanecen abiertas entre dos y tres establecimientos que continúan ofreciendo mercancía de origen chino en el área peatonal. Sin embargo, afirmó que la tendencia muestra un viraje hacia el consumo nacional.

"Cuando el comprador adquiere productos de mala calidad, aunque sean muy baratos, se desalienta en el futuro a seguir consumiéndolos. En cambio, optar por productos mexicanos fortalece la economía y la inversión local", puntualizó Caballero Barajas.

Con ello, los comerciantes locales consideran que este fenómeno abre una oportunidad para fortalecer el mercado interno y consolidar la preferencia por lo hecho en México, en un espacio que durante años estuvo dominado por la venta de mercancía extranjera a bajo costo.



