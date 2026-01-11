Consultorios llenos por frío y humedad

Los cambios de temperaturas registradas recientemente en Matamoros, aunadas a los altos niveles de humedad característicos de la región, han provocado un incremento significativo en las consultas médicas por enfermedades respiratorias, informó Antonio Alfaro Caballero, secretario de Salud Municipal.

¿Qué enfermedades respiratorias están aumentando en Matamoros?

El funcionario señaló que el principal aumento se ha registrado en el área de consulta externa y, en menor medida, en los servicios de urgencias, donde se atienden principalmente enfermedades infecciosas de origen viral y bacteriano. Destacó que las condiciones climáticas actuales favorecen el incremento de padecimientos respiratorios, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.

Acciones de la Secretaría de Salud ante el incremento de enfermedades

Indicó que se ha observado un aumento considerable de pacientes bronquíticos, personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y otros padecimientos respiratorios que acuden a consulta debido a descompensaciones provocadas por infecciones asociadas al clima frío y húmedo.

Alfaro Caballero explicó que los casos de influenza apenas comienzan a repuntar, mientras que el COVID-19 se ha mantenido a la baja. No obstante, advirtió que a mediados de enero podría presentarse un nuevo incremento de enfermedades respiratorias, dependiendo de la intensidad del frío y, sobre todo, del nivel de humedad.