Tampoco pasará reforma electoral

Los partidos de la oposición sabemos que es fundamental defender el régimen democrático que ha imperado en el país, incluso en la alternancia de los gobiernos*. Montserrat Alicia Arcos Velázquez, diputada federal

"Las ocurrencias del gobierno de Morena, así como presentó la intentona de la reforma eléctrica, de la misma manera no va a pasar (la reforma electoral), porque los partidos de la oposición sabemos que es fundamental defender el régimen democrático que ha imperado en el país, incluso en la alternancia de los gobiernos", dijo la legisladora priista.

Destacó que los gobiernos que pretenden hacer esto buscan perpetuarse transexenalmente con miras completamente dictatoriales y México no está para una situación de este tipo, por lo que se le echará atrás a esa iniciativa.

Manifestó que "los personajes que conforman a Morena y el mismo presidente de la república no están acostumbrados a conciliar, acordar, son avasalladores, es decir, ´estas conmigo o estás en contra mía´, una política que no se debe de construir así, y los acuerdos legislativos pasan forzosamente por el consenso, en donde si no lo hay va a volver a tener el mismo resultado, va a ser la segunda vez un presidente de la república no puede transitar una reforma constitucional lo cual sería histórico para vida política de nuestro país", dijo.

"A este gobierno le encanta hacer historia, por eso echaron abajo las escuelas de tiempo completo, la estancias infantiles, el seguro popular, todas las instituciones que han desaparecido y ahora intentan hacerlo con el INE, que garantiza la democracia del país.

"Saben que van a volver a pasar a la historia. Es el presidente de la república de la historia moderna de México que no pudo lograr con una mayoría en la cámara de su partido una reforma constitucional, ya que no están acostumbrados a consensar", reiteró.