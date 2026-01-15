Supervisan transporte público en Matamoros

La Delegación del Transporte Público de Tamaulipas informó que los operativos de supervisión al transporte público, escolar y privado continuarán de manera permanente durante todo el año en Matamoros, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Acciones de la autoridad para garantizar la seguridad

Rafael Cortés Villarreal, delegado local de la dependencia, hizo un llamado directo a los conductores que prestan servicio a través de plataformas digitales como Uber y DiDi para que se acerquen a la delegación y realicen su trámite de regularización, ya que en breve iniciarán operativos en su contra.

El funcionario señaló que actualmente se tiene un padrón aproximado de mil 40 vehículos registrados en estas plataformas, cifra que ha incrementado ligeramente tras el anuncio realizado la semana pasada por la Subsecretaría del Transporte en Ciudad Victoria, donde se confirmó que los operativos se llevarán a cabo en todo el estado.

Último llamado para regularización de conductores

Advirtió que este es el último llamado para quienes aún no cumplen con la normatividad, ya que de no atenderlo se aplicarán sanciones por parte del Gobierno del Estado. Entre las medidas contempladas se encuentran multas económicas y el aseguramiento de las unidades.

Cortés Villarreal explicó que estas acciones buscan principalmente brindar mayor seguridad a los pasajeros, ya que se han recibido múltiples quejas, incluso por parte de los mismos choferes y propietarios de vehículos de plataformas digitales, debido a la circulación de unidades sin placas, con vidrios polarizados no permitidos o con documentación que no corresponde al vehículo.