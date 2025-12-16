Suprajit México anuncia expansión y creación de 800 empleos en Matamoros

La empresa Suprajit México, de capital indio, anunció una nueva etapa de expansión en Matamoros que contempla la creación de 800 nuevos empleos durante el próximo año. La inversión estimada para esta nueva etapa de crecimiento es de 2.7 millones de dólares.

Dentro de los 800 nuevos puestos proyectados, se contempla la incorporación de personal capacitado en manufactura especializada, lo que contribuirá al fortalecimiento del talento local y a la consolidación de un ecosistema industrial más competitivo.

Actualmente, la compañía genera 500 empleos directos en Matamoros, y con esta nueva inversión alcanzará un total de 1,300 empleos, consolidándose como uno de los principales motores del sector automotriz en Tamaulipas.

Detalles sobre la inversión de Suprajit México

Desde el inicio de sus operaciones en este municipio, Suprajit México se ha consolidado como una empresa clave en fabricación de cables y componentes para la industria automotriz y otros cables para equipos de uso exterior; con el 90% de la producción destinada a la exportación y 10% para consumo en México, este mes ha sido galardonada con la certificación Q1 por parte de compañía Ford.

La empresa forma parte de un sector considerado estratégico para el desarrollo económico del estado, y su crecimiento continuo fortalece la posición de Matamoros como un punto clave para la atracción y permanencia de inversiones de alto valor agregado.

En el anuncio de la empresa Suprajit México, S. de R.L. de C.V. estuvo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar. Durante el anuncio, el gobernador Américo Villarreal felicitó a los directivos de Suprajit encabezados por Juan Zamora, gerente de la planta, por su crecimiento sostenido y reiteró el respaldo del Gobierno de Tamaulipas para seguir generando bienestar y empleos de calidad para las y los tamaulipecos.