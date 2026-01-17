Se mantienen operativos de supervisión a transporte

La Delegación del Transporte Público de Tamaulipas mantiene operativos permanentes de supervisión al transporte público y escolar en la ciudad de Matamoros, con el objetivo de garantizar un servicio seguro y en buenas condiciones para los usuarios, informó Rafael Cortés Villarreal, delegado local de la dependencia.

El funcionario explicó que las labores se retomaron a partir del pasado 7 de enero y que, previo al inicio del ciclo escolar, se llevó a cabo una revisión especial al transporte escolar. Durante este operativo se inspeccionaron cerca de 100 unidades, de las cuales dos fueron retiradas de circulación: una por suspensión y otra por malas condiciones en los asientos.

Sacan de circulación a transporte escolar.

Indicó que los propietarios de las unidades sancionadas ya fueron notificados y se les otorgó un plazo para corregir las fallas detectadas, con la posibilidad de reincorporarlas al servicio una vez que cumplan con las normas establecidas.

Cortés Villarreal señaló que estas acciones buscan ofrecer un mejor servicio tanto en el transporte urbano como en el escolar. Detalló que desde el lunes se iniciaron revisiones por rutas; el lunes se supervisó la ruta uno, el martes la ruta dos y actualmente los inspectores se encuentran trabajando en la ruta seis.

Agregó que las revisiones se realizan de manera diaria y que, en la mayoría de los casos, se emiten notificaciones otorgando de dos a tres días para que los concesionarios corrijan las irregularidades detectadas. Hasta el momento, además de las dos unidades escolares suspendidas, no se han retirado más vehículos del servicio, ya que las fallas han sido atendidas oportunamente.

En cuanto al padrón vehicular, el delegado informó que actualmente circulan entre 450 y 500 unidades de transporte público en la ciudad, mientras que el transporte escolar cuenta con un registro de aproximadamente 110 unidades.

Reiteró que los operativos se mantendrán durante todo el año y abarcarán no solo el transporte público y escolar, sino también el transporte privado, como parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad y calidad del servicio en Matamoros.



