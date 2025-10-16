Cierra histórica tintorería

Después de más de cuatro décadas de brindar servicio a la comunidad matamorense, la Tintorería Alianza, uno de los negocios más antiguos de su ramo, cerró definitivamente sus puertas, convirtiéndose en un reflejo de la situación que enfrentan actualmente muchas pequeñas y medianas empresas en la ciudad.

La presidenta de Coparmex Matamoros, María Dolores Ramírez Andrade, lamentó el cierre del establecimiento, que durante 40 años fue fuente de trabajo y sustento para varias familias locales.

"Esta semana cerró sus puertas una empresa que tenía más de 40 años en la región, la tintorería Alianza. Tal vez eran pocas familias las que dependían directamente de ese negocio, pero representa el esfuerzo de toda una vida y muestra la difícil realidad que viven muchas micro y pequeñas empresas en Matamoros", expresó Ramírez Andrade.

La dirigente empresarial explicó que, aunque en la ciudad se han anunciado nuevas inversiones y expansiones industriales, el crecimiento económico no ha sido suficiente para sostener al comercio local tradicional.

"Las mini pymes o pymes están siendo las más afectadas. Muchas están cerrando sus puertas porque no hay crecimiento real. Hemos podido mitigar un poco el desempleo, pero no ha sido suficiente", subrayó.

Ramírez Andrade reiteró la necesidad de implementar políticas de apoyo y estímulo económico que permitan mantener en operación a los negocios locales, que son los que más empleos generan y dan vida a la economía de Matamoros.