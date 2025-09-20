Participan en Matamoros en el simulacro nacional

En el marco del Día Nacional de Protección Civil y en conmemoración de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, este jueves se llevó a cabo en Matamoros un simulacro nacional, con la participación de instituciones, escuelas, hospitales y diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con Francisco Ponce Lara, coordinador de socorristas de la Cruz Roja, el ejercicio formó parte de una estrategia nacional para fortalecer la preparación ciudadana ante emergencias. Explicó que, como parte del simulacro, a las 12:00 horas tiempo del centro de México —1:00 de la tarde en la frontera— se activó la alerta sísmica en los teléfonos celulares, lo que sorprendió a algunos usuarios que desconocían la dinámica.

En Matamoros no tenemos sismos, pero sí enfrentamos riesgos como incendios, inundaciones y otros tipos de emergencias" Francisco Ponce Lara, coordinador de socorristas de la CR

"El objetivo de estos ejercicios es que la población esté preparada durante una contingencia. En Matamoros no tenemos sismos, pero sí enfrentamos riesgos como incendios, inundaciones y otros tipos de emergencias, por lo que la capacitación es fundamental", señaló Ponce Lara.

El simulacro se realizó de manera coordinada en diferentes instituciones educativas, oficinas públicas, hospitales y empresas privadas, donde se practicaron protocolos de evacuación y respuesta inmediata.

Autoridades locales y cuerpos de emergencia reiteraron la importancia de fomentar la cultura de la prevención, ya que este tipo de actividades permiten identificar áreas de mejora y actuar con rapidez en caso de una situación real.



