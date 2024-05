'Cortes programados' toman por sorpresa a empresas y población

* "Todo el mundo sabemos que estamos en una temporada alta de consumo de energía, no creemos que las autoridades de la CFE no lo sepan, simplemente no se prepararon y están siendo rebasados por esta demanda de energía", dijo Abraham Rodríguez Padrón, director de la Canaco. * Resaltó que es necesario que la CFE haga las inversiones necesarias en mantenimiento, en generar más energía, lo que garantice el servicio a todos sus usuarios que se vieron afectados por el apagón de dos horas.