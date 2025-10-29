Vinculan a proceso a Sergio Eduardo "M" por homicidio en Matamoros

Sergio Eduardo "M" fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado cometido el pasado 19 de octubre de 2025 cuando disparó contra un hombre y le provocó la muerte.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control elementos de prueba que implican al imputado en los hechos ocurridos en la colonia Vista Hermosa, cuando el disparó un arma de fuego contra la víctima, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

La vinculación a proceso de Sergio Eduardo "M" se da en un contexto de creciente preocupación por la violencia en la región. La Fiscalía ha intensificado sus esfuerzos para abordar este tipo de delitos, presentando pruebas sólidas ante el juez.

La autoridad judicial dictó medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso. Asimismo, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, lo que refleja la seriedad con la que se está tratando este caso.