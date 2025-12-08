Sentencia de 8 años a tres hombres por acopio de armas en Matamoros, Tamaulipas

Fue dictada una sentencia de 8 años de prisión contra Jesús "G", Joel "R" y Sergio "U" por acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, armamento que se les decomisó en Matamoros, Tamaulipas. Además de la pena, deben pagar una multa superior a 23 mil pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas obtuvo sentencia condenatoria en contra de Jesús "G", Joel "R" y Sergio "U" por su responsabilidad en los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, todos estos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Acciones del Ejército y Guardia Nacional en Matamoros

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sentenciados fueron detenidos por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el fraccionamiento Lomas de San Juan, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde les aseguraron tres vehículos, siete armas de fuego, 16 cargadores, cinco chalecos balísticos y una fornitura.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, quien a través del Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias y obtuvo del juez, sentencia condenatoria en contra de los justiciables a quienes se les impuso una pena de ocho años y cuatro meses de prisión y multa de 212 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) equivalentes a 23 mil 985 pesos 68 centavos, por los delitos antes mencionados.