Condenan a Bryan "G" a 30 años de prisión por parricidio en Matamoros

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 30 años de prisión contra Bryan G y pago de 165 mil pesos, por el delito de parricidio registrado en Matamoros en mayo del 2024, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Detalló que se dictó la condena después de valorar las pruebas presentadas por la representación social, las cuales acreditaron fehacientemente la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos el 29 de mayo de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Sección 16 de Matamoros, donde el hoy sentenciado privó de la vida a la víctima.

Reparación del daño

Además de la pena de prisión, el Tribunal impuso al responsable el pago por 165 mil, 170.57 pesos por el concepto de la reparación del daño, indemnización, gastos funerarios y daño moral.