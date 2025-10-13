Dan 26 años de prisión a hombre por feminicidio en Matamoros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) obtuvo una sentencia de 26 años y ocho meses de prisión contra Florencio "H", declarado culpable del delito de feminicidio ocurrido el 7 de noviembre de 2024 en la colonia Junta de Aguas en Matamoros.

De acuerdo con la información oficial, la condena fue resultado del Procedimiento Abreviado aceptado por el acusado y su defensa, luego de que el Agente del Ministerio Público presentó pruebas contundentes que acreditaron su responsabilidad en los hechos.

El Juzgador también determinó que Florencio "H" deberá pagar una reparación del daño por 250 mil pesos, en favor de los familiares de la víctima.

La Fiscalía destacó que este resultado refleja el compromiso institucional de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la reparación integral del daño a las víctimas de delito, especialmente en los casos de violencia de género.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de utilizar todos los medios jurídicos a su alcance para no permitir la impunidad en delitos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres tamaulipecas", señaló la dependencia.