Acusan maestros fraude

Matamoros, Tam.

Los inconformes señalan que la maestra Lupita González salió victoriosa, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no dieron a conocer los resultados reales, ya que hubo inconsistencias.

Señalaron que, por ejemplo, el profesor Gilberto Guerrero es el supervisor, el secretario general y el coordinador del gremio sindical, por lo tanto, al no favorecerle el voto a la planilla que ellos representaban, no reconocieron el proceso, afirmó Eduardo Mireles, catedrático que encabeza este movimiento.

Explicó que no se suspendió todo el proceso, no se dio el fallo, no entregaron actas, no se tomó protesta, lo cual atenta contra la democracia sindical, por eso tomaron la decisión de realizar esta manifestación pacífica.

No se tomó el edificio de la supervisión, simplemente es para hacer acto de presencia y buscar que haya esa democracia que se busca tener, dijo.

"Nos estamos amparando a las nuevas leyes laborales, no vamos a tomar acciones incorrectas, estamos todos pacíficamente, pero sí exhortamos al profesor Gilberto Guerrero, líder del SNTE en esta localidad, a que se acerque a dialogar, ya que son 15 días desde el proceso y es fecha que no se ha presentado, por lo que seguimos en espera de qué es lo que va a suceder".

Aseguró que el proceso se llevo a cabo apegado a la ley, en donde todos votaron democráticamente y le dieron el triunfo a la maestra Lupita González pero, desgraciadamente, no lo quieren reconocer, es por eso esta manifestación pacífica que se está llevando a cabo en las afueras de esta supervisión escolar.